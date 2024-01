Golden Globe, L’Italia a secco. I migliori film: ‘Oppenheimer’ e ‘Povere creature!’

86 Visite

I Golden Globe, prima cerimonia della stagione dei premi di Hollywood, hanno incoronato Oppenheimer di Christopher Nolan e Povere creature! del regista greco Yorgos Lanthimos come migliori film. Battuta Barbie che ha portato a casa solo il miglior incasso e la canzone di Billie Eilish. Come previsto la statuetta per la miglior serie drammatica è andata a Succession (premiati anche gli attori, quattro statuette in tutto) e quella per la miglior commedia a The bear (anche qui i protagonisti premiati) e la miglior miniserie è quella Netflix The beef. L’Italia incassa la delusione per il mancato premio a Io, capitano di Matteo Garrone battuto dal francese Anatomia di una caduta, che ha vinto anche come miglior sceneggiatura. Tra gli attori sono stati premiati: Robert Downey Jr. e Cillian Murphy per Oppenheimer (anche la regia di Nolan), Emma Stone per il film di Yorgos Lanthimos, Paul Giamatti per la commedia di Alexander Payne, Lily Gladstone per il film di Martin Scorsese Killers of the flower moon.

La cerimonia condotta dal comico filippino Joy Koy non ha lasciato il segno, il suo monologo non ha fatto ridere e in generale lo show non è stato all’altezza dei passati splendori (ancora ricordiamo le sequenza iniziale della conduzione di Jimmy Kimmel nell’anno di La La Land), ma le immagini dietro le quinte hanno mostrato: Taylor Swift e Selena Gomez chiacchierando fitte fitte negli intervalli della diretta, Timothée Chalamet che si bacia con la fidanzata Kylie Jenner, Scorsese e Spielberg insieme, Emily Blunt che riporta per mano il marito John Krasinski al tavolo quando lo show sta per ricominciare, Rachel Brosnahan e Quinta Brunson che si fanno fotografare assieme. Nessun riferimento alla politica o alla situazione internazionale, tra i discorsi più emozionanti senza dubbio quello di Lily Gladstone che ha dedicato il premio alla Nazione Osage.













