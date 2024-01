Sanità Campana allo sbando: mancano all’appello almeno 10 mila unità

Caos Campania. Il servizio sanitario regionale tiene la rotta da almeno 10 anni viaggiando con un saldo di personale negativo, rispetto agli standard, che oscilla dalle 10 alle 13 mila unità in meno del dovuto. In totale di dipendenti sono circa 50 mila (esclusi gli accreditati) di cui 4 mila a tempo determinato (tutti da stabilizzare. Per garantire gli standard di cura dovrebbero essere almeno 60-63 mila. Mancano all’appello dunque da 10 a 13 mila unità nelle corsie campane di cui circa 2 mila medici e il resto tra infermieri (l’80%) dirigenza sanitaria, tecnici, personale della riabilitazione, Oss ecc).

Con i vigenti tetti di spesa, fissati dal governo, la Regione ne può assumere non più di 2 mila sul 2023. E’ su questa leva che il presidente della Regione Vincenzo De luca intende agire per tamponare la situazione. L’intenzione è convocare i direttori generali , verificare le graduatorie attive per le discipline equipollenti dell’emergenza e urgenza (cardiologi, chirurghi, specialisti in medicina interna, gastroenterologi ecc), scorrere le liste e procedere all’assunzione di chi accetterà la nuova destinazione. Dopo questa prima scrematura (da cui si può attendere il reclutamento di alcune decine di unità) la seconda mossa sarebbe istruire un mega concorso regionale per l’area dell’emergenza e urgenza e nelle altre carenti a cui tutti potrebbero attingere. Nel piatto ci sono circa 300 milioni di euro rispetto al tetto per il personale. Saremmo tuttavia lontani dal ripopolare le corsie rimaneggiate dalla stagione dei tagli.

I bandi di concorso vanno poi spesso deserti e devono riassorbire ogni anno anche la quota di personale che va in pensione (dai 3 mila ai 3500 camici bianchi) senza contare che il 50 per cento delle borse di specializzazione di area critica in Italia non sono assegnate. Se venissero meno i tetti di spesa ci vorrebbero dunque anni per recuperare il terreno perduto tanto che il governo, dopo aver aperto le porte alle assunzioni di specializzandi, pensa ora a sospendere per alcuni anni il numero chiuso a Medicina, come del resto auspicato da De Luca. Intanto in Campania la Asl Avellino, il Moscati, il San Pio di Benevento e l’ospedale San Sebastiano di Caserta hanno già redatto il piano triennale delle assunzioni calibrato sui nuovi atti aziendali.