Marano, albero pericolante: intoppo alla circolazione in via Del Mare. Off limits una corsia

Piccolo intoppo alla circolazione stradale nella zona di via Del Mare. Sul posto polizia municipale e vigili del fuoco, che hanno relazionato sul possibile crollo di un albero situato all’interno di un giardino che, a quanto a pare, affaccia sulla strada. I vigili stanno predisponendo il passaggio in una delle due carreggiate, sia in salita che in discesa, nelle more dell’intervento che dovrebbe essere eseguito a breve.













