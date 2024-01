SERIE D, GIRONE I: PORTICI-REAL CASALNUOVO 0-0

117 Visite

Un buon punto per il Real Casalnuovo in casa del Portici nell’unico derby campano del girone I. Si conclude con un pareggio a reti inviolate la gara del San Ciro caratterizzata da un’intensa e continua pioggia. I granata nonostante le condizioni del terreno gioco hanno espresso un buon calcio cercando di sfruttare le ripartenze e la velocità degli esterni ma non sono riusciti a concretizzare. Un pari che in fin dei conti sta un po’ stretto ma che ci può stare soprattutto dopo la sosta. La squadra di mister Esposito parte con Pinna, Reginaldo e Castellano in avanti ed è proprio quest’ultimo al 20′ a ritrovarsi sui piedi il gol del possibile vantaggio grazie al passaggio filtrante di Reginaldo, ma De Luca si rifugia in angolo intervenendo con i piedi. E sul corner successivo è ancora l’attaccante granata, classe 2005, da due passi a metterla fuori di poco. Pinna prova ad approfittare di una disattenzione avversaria ma il suo tiro finisce fuori. Al 32′ rimessa laterale per il Real, palla che arriva in area a Bonavita ma il suo tiro viene deviato in angolo. Sugli sviluppi del successivo corner Castellano è ancora pericoloso. Sul finale di primo tempo è assalto del Casalnuovo: al 39′ tiro dalla distanza di Bonavita che finisce sulla traversa e al 47′ punizione dalla destra di Pinna che serve al centro dell’area Castellano smanaccia in angolo il portiere dei Portici. Nella ripresa al terzo minuto lo squillo del Portici con Sellaf ma Rossi va in presa facile. Stessa cosa al 9′ con il tiro non irresistibile di Turchet. La pioggia battente non aiuta ma entrambe le squadre reggono bene in fase difensiva senza errori. Girandola di sostituzioni e il Portici rimane in inferiorità numerica a quindici minuti dalla fine per rosso diretto a Zanoni. Il Real con un uomo in più prova l’assalto finale con il tiro potente di Bonavita al 38′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo e al 45′ con Pezzi con la palla di poco a lato. Finisce 0-0 il derby campano. I granata torneranno in campo sabato 13 gennaio allo stadio Iorio di Casalnuovo contro il Licata.

PORTICI – REAL CASALNUOVO 0-0 (0-0)

PORTICI: De Luca, Pelliccia (18’ pt Di Prisco), Schiavi, Marcucci, Franzese, Zanoni, Sellaf, Teyou (27’ st Selvaggio), Maione (46’ st Umile), Turchet (20’ st Scaffidi), Musto. A disposizione: Caputo, Marano, Colonna, Di Guida, Orefice. Allenatore: Ciaramella

REAL CASALNUOVO: Rossi, Piga, Dicorato, Pinna, Castellano (17’ st Caropreso), Reginaldo (22’ st Sarno), Carnevale (34’ st Bucolo), Camorani (17’ st Vivacqua), Sosa, Pezzi, Bonavita. A disposizione: Viola, Ruggiero, Buchicchio, Sgambati, Cannavaro A. Allenatore: Esposito

ARBITRO: Bissolo di Legnano ASSISTENTI: La Regina di Battipaglia e Nicodemo di Sapri

NOTE: AMMONITI: Maione (P), Sosa (RC), Teyou (P), Franzese (P), Marcucci (P). ESPULSO: Zanoni (P)













