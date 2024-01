Figuraccia a Torino e tutti in ritiro punitivo

150 Visite

Il buco nero in cui si è infilato il Napoli sta diventando un tunnel senza uscita e la batosta (3-0) subita dal Torino avrà conseguenze immediate per gli azzurri, con la squadra in ritiro punitivo da domani a Pozzuoli. “Chiediamo scusa ai tifosi, squadra irriconoscibile” ha detto a fine partita il ds Meluso. Il nono posto in classifica è del resto un’onta insopportabile per i campioni d’Italia uscenti, contestati per la prima volta dai circa 2mila tifosi al seguito.













