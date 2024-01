Emanuele Papa V Municipalità: lanciata raccolta firme per l’apertura al viale Raffaello di una fermata della funicolare di Montesanto.

90 Visite

Ampliare i servizi di mobilità è una sfida che una grande città come Napoli deve porsi per diminuire l’inquinamento, il traffico e lo smog e soprattutto per facilitare cittadini e turisti nella circolazione urbana.

Da decenni i cittadini del viale Raffaello al Vomero lamentano la totale assenza di mezzi di trasporto pubblico, nonostante il treno funicolare (Montesanto), effettui una sosta tecnica senza consentire la discesa dei passeggeri proprio al viale Raffaello.

Quale occasione migliore degli imminenti lavori che porteranno all’apertura della fermata (San Martino) a via Tito Angiolini per completare il processo di collegamento tra le due aree del territorio collinare?

Per ora solo poche parole accennate e niente di concreto da parte del comune di Napoli dopo decenni di promesse. È giunto il momento di impegnarsi concretamente nella realizzazione in tempi ragionevoli di un’uscita strategica e fondamentale per migliaia di cittadini vomeresi.

Vigileremo però affinché non si ripeta lo scempio di quanto accaduto per esempio proprio al viale Raffaello dove per l’apertura del Parco dell’ex gasometro si sono accumulati più di vent’anni di ritardi. Dobbiamo restituire dignità e decoro ad un’area del territorio troppo spesso abbandonata.

Così in una nota Emanuele Papa consigliere della V Municipalità Arenella-Vomero













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews