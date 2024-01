Castel Volturno, Diana: “Incarichi a fine mandato ai danni dei cittadini. Chiediamo rendiconto”

67 Visite

Preoccupa lo spreco di denaro pubblico ai danni dei cittadini castellani, con incarichi affidati a pochi mesi dalle elezioni. A renderlo noto è Cesare Diana, leader della Coalizione “Progetto per Castel Volturno”, che sottolinea come “stranamente sia stato avviato anche il taglio degli oleandri sulla domiziana, avvenimento memorabile, visto che non accadeva da 5 anni”.

“L’abito non fa il Monaco, tantomeno l’addetto stampa può cambiare ed invertire la tendenza negativa dell’Amministrazione Petrella” precisa Diana, che chiede “al Sindaco il rendiconto delle spese sostenute negli ultimi mesi per verde pubblico, comunicazione e rifacimento stradale.”

“A questo punto – continua – ci chiediamo cosa sarà disposto a dirci il nuovo portavoce di Petrella, che incasserà ben 5mila euro per la comunicazione affidatagli a fine mandato di un tristissimo quanto mai improduttivo quinquennio amministrativo. Chissà se almeno lui saprà motivare il perché delle scuole fatiscenti, dei ponti chiusi o parzialmente funzionanti, delle intere zone isolate e prive di collegamenti pubblici, dei soli 4 vigili urbani attivi in un territorio così esteso, dei tempi biblici per la chiusura di procedimenti amministrativi che dovrebbero essere conclusi in 60 giorni.”

“Progetto per Castel Volturno intanto continua dritto, ponendo sempre le esigenze del cittadino al primo posto. A breve la Conferenza stampa per la riqualificazione della Strada Provinciale 334, opera attesa da decenni, per la quale ci siamo battuti fino a raggiungere traguardi concreti e tangibili”, conclude il professionista.













