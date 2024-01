Marano, riciclaggio e associazione a delinquere: il Riesame annulla l’ordinanza a carico di Gaetano e Alfredo Tufo

Si sono dissolte totalmente le accuse a carico di Tufo Gaetano, alias ‘o Cammello (nella foto), e Tufo Alfredo, rispettivamente padre e figlio.

Accuse pesanti come quelle di associazione a delinquere con l’aggravante della transnazionalità che però non hanno retto dinnanzi al Riesame. Merito degli avvocati Antonio Cavallo e Luca Gili che hanno permesso ai loro assistiti, Tufo Gaetano e Tufo Alfredo, di essere scarcerati dopo meno di un mese dalla esecuzione della misura disposta dal Gip del Tribunale di Napoli. Tufo Gaetano, per il quale era stato emesso decreto di latitanza, era indicato come il vertice, unitamente al Coppola, di una struttura associativa dedita al riciclaggio e traffici delittuosi mascherati da attività di noleggio.

LA DECISIONE DEL RIESAME. I giudici del Riesame (decima sezione) hanno infatti accolto in toto le argomentazioni difensive dei legali di Tufo Gaetano detto O Cammell e Tufo Alfredo, gli avvocati Antonio Cavallo e Luca Gili, disponendo l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare eseguita meno di un mese fa e ordinando la cessazione delle ricerche di Tufo Gaetano, il quale si era reso latitante. I legali hanno fatto emergere la contraddittorietà del quadro indiziario soffermandosi in particolare su alcune di dichiarazioni fatte dai pentiti, tra cui Perrone, il quale indicava Tufo Gaetano come membro di lunga data del clan Polverino. Il blitz posto in essere dalla Guardia di Finanza era stato eseguito a metà dicembre: gli investigatori avevano evidenziato l’esistenza di un gruppo Capeggiato da Tufo Gaetano e Coppola Pasquale, dedito al riciclaggio di proventi illeciti ed ipotizzati traffici di droga, mascherati da attività di noleggio auto Associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni, aggravati dalla transnazionalità: sono questi i reati contestati dalla Procura di Napoli, in un’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai militari dei Nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari e Napoli, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, a carico di 15 soggetti gravemente indiziati. Pertanto la Guardia di Finanza esegu’ l’ordinanza nei confornti di COPPOLA Pasquale e TUFO Gaetano, mentre la misura della cautelare degli arresti domiciliari è stata applicata nei confronti di TUFO Alfredo, GARGANO Gaetano e DAIANO Salvatore.

Le investigazioni traggono origine da una pregressa indagine della Squadra Mobile di Cagliari nei confronti di un gruppo criminale capeggiato da soggetti sardi e campani dedito alla commercializzazione in Sardegna di tonnellate di droga (hashish) proveniente dalla Campania, che ha condotto alla pronuncia di sentenze definitive di condanna degli associati e alla confisca dei proventi del traffico con l’aggressione di beni per oltre 20 milioni di euro, eseguita dai finanzieri del capoluogo sardo. I successivi accertamenti sul riciclaggio delle ingenti somme derivanti dal traffico di stupefacenti mediante l’acquisto di auto e moto di lusso intestate fittiziamente a terzi, corroborati anche da indagini della Polizia doganale di Stoccarda, hanno portato all’emissione delle relative misure di prevenzione. Sono 9 i capi d’imputazione a carico degli indagati: 1. In particolare COPPOLA Pasquale, titolare effettivo della ditta Noleggio auto Eiscafe “Bella Italia” lnh Omissis… Bahnhofstrasse 1 50374 Erftstad, mediante l’intermediazione di TUFO Alfredo e TUFO Gaetano, rispettivamente titolare formale e titolare effettivo della GTA CARS, con sede in Marano di Napoli, risultata essere una sede secondaria in Italia della ditta del Coppola, vendeva attraverso il meccanismo dei contratti di noleggio simulati autovetture di lusso quali FERRARI, PORSCHE, LAMBORGHINI, AUDI etc. a soggetti legati alla criminalità napoletana per eludere la possibile applicazione del sequestro e delle misure di prevenzione offrendo ai predetti pregiudicati un vero e proprio servizio di raggiro dell’art. 132 Codice della Strada che consente la circolazione di automobili con targa straniera in Italia solo nel caso di mezzo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’UE che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva. L’attivita illecita posta in essere dai soggetti sopra indicati si avvaleva di numerosi complici, ognuno di essi, con un ruolo ben predeterminato, in particolare: Coppola Pasquale è ritenuto dagli inquirenti il capo della predetta associazione a delinquere. Omissis…(alias Omissis…) quale amministratrice di diritto della società Noleggio auto Eis cafe Bella Italia lnh Omissis… Bahnhofstrasse 1 50374 Erftstadt e titolare del conto corrente tedesco sul quale venivano effettuati tutti i versamenti delle vendite noleggio delle auto in Italia; TUFO Gaetano, amministratore di fatto della GTA CARS sovrintendeva e coordinava le attività di vendita noleggio delle autovetture sul territorio campano.