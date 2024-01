MARANO, LE STRADE CHIUSE, I CONCERTINI E LE ISOLETTE PEDONALI. CAOS TRAFFICO ALLUCINANTE. MACELLO DAL CENTRO ALLA PERIFERIA

169 Visite

Caos totale dalla periferia al centro. Forze dell’ordine? Tutti a corto di personale. Il nulla, insomma. Non bastavano le strade chiuse, tante, da tempo ci si mettono – per accontentare qualche commerciante, qualche politico o persone di altra estrazione e varia umanità- anche le isole e isolette pedonali, concerti e concertini. La paesanità al potere, come sempre. Le iniziative sociali e culturali, in questa città, sono necessarie, ma per organizzarle ci vorrebbe una seria organizzazione alle spalle. Invece dal Comune non arrivano segnali. Si prosegue nel solco delle vecchie giunte, con i soliti schemi e senza in alcun modo preoccuparsi di mettere un minimo d’ordine in una città anarchica e caotica già di per sè.













