La voce dei cittadini. Marano, via Nuvoletta: risse, petardi, accoltellamenti: ma le forze dell’ordine dormono?

Egregio Direttore,

una settimana fa scrivevo del caos che si genera in via Nuvoletta, non so se ricorda ed ora ho letto l’articolo dell’accoltellamento. E’ possibile che nessuno ha valutato il rischio? Carabinieri, vigili, forze dell’ordine, eppure non era difficile fare previsioni, a detta di tanti ci sono state anche tante risse. Zero controlli e ora per il 31 si ripete la storia. Prego per il giovane ma si poteva tranquillamente evitare con la presenza delle forze dell’ordine come deterrente ed invece nulla, sembra che cadono tutti dalle nuvole che non vivono e non conoscono la città: stranieri in patria o menefreghismo totale, ci rendiamo conto ognuno rinchiuso nella propria comfort zone. Tanto a me non capita ma quel me potrebbe un giorno essere vittima.

Buon anno e grazie sempre per quello che fa per la parte sana di Marano

Filippo (Marano)













