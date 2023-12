Gettoni di presenza dei consiglieri. A Mugnano pubblicano i nomi e a Marano si fa totalmente l’opposto: è tutto regolare?

95 Visite

La questione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali tiene ancora banco. A Marano, di recente, si sono inventati il sistema della “matricola” per omettere la pubblicazione dei nomi di coloro che hanno percepito i gettoni. La trasparenza, in questa città si sa, è un optional. Ma se guardiamo a pochi chilometri di distanza cosa accade è possibile rendersi conto che certe iniziative sono davvero inusuali e adottate solo a Marano. Perché apprendiamo da una pagina facebook molto vicina all’amministrazione di Morra che a Mugnano è stato di recente pubblicato l’elenco degli emolumenti percepiti dai consiglieri con i relativi nomi e cognomi. A questo punto la domanda sorge spontanea. Com’è possibile che in alcuni comuni si applica un principio e in altri uno diverso. Chi sta sbagliando? Noi un’idea ce la siamo fatta. E l’Anac? C’è qualcuno consigliere che avrà il coraggio di chiedere lumi o chiarimenti?













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews