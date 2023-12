Casavatore, maggioranza e minoranza in crisi: il consigliere Del Prete denuncia accordi trasversali

142 Visite

Casavatore – “Solo giochi di potere, politici come i bastoncini Findus”. Il consigliere Giovanni Del Prete prende le distanze dai colleghi di opposizione e denuncia: “Presunti e potenziali assessori dell’ex amministrazione Marino congelati e scongelati con i Findus pronti per entrare in maggioranza rappresentano davvero l’antitesi della politica”. Sta tenendo banco in queste ore, suffragato dalle dichiarazioni esplosive rilasciate nel consiglio comunale di ieri sera da parte di Del Prete, la diatriba innescata tra le varie anime che compongono sia la maggioranza di Governo che delle opposizioni quali possibili prove tecniche di futuri posizionamenti in previsione delle elezioni. Tanto che, secondo il consigliere di opposizione Giovani Del Prete, eletto nella fila della lista “Casavatore nel Cuore”, oggi alcuni spezzoni di maggioranza e minoranza starebbero giocando – per semplificare – al gioco delle tre carte. Invero, sempre secondo il consigliere, conosciutissimi ex amministratori della decaduta legislatura Marino in forte contrapposizione proprio con il sindaco Luigi Maglione all’epoca dei fatti, avrebbero “ceduto” e poi fatto dietro front dopo la scoperta melina, alle avance di un partito di maggioranza. Del Prete, durante la fasi del consiglio comunale ha rimarcato anche lo “strano” comportamento di alcuni consiglieri di maggioranza e di opposizione che di volta in volta hanno disertato le sedute di consiglio quasi accomunati da un percorso politico e di pensiero unitario mirato forse ad bilanciamento delle forze in campo ma anche ad una braccio di ferro intestino. Ancor più significativo che l’ex sindaco Vito Marino (stimato professionista) perda pezzi per strada con consiglieri che si dicono ormai solo al servizio della città, non parte di un gruppo e di voler votare di volta in volta provvedimenti ritenuti utili alla collettività e proposti dal sindaco Luigi Maglione. Intanto a stemperare i toni direttamente dal Kenya in videochiamata – dov’è impegnato in un viaggio di lavoro – il presidente del Consiglio Claudio Caturano. “ Bisogna lavorare per tenere insieme la maggioranza pensando al futuro e superando eventuali e legittime ambizioni politiche. Costruiamo insieme la futura “casa” dove far confluire idee e progetti per il benessere dei cittadini”, ha concluso Caturano.

