Vico Equense. Tutti uniti per “Borghi in festa”: il 29 e il 30 gli ultimi due appuntamenti

Borghi riuniti tra arte, artigianato di qualità e i fantastici mercatini di Natale. La Città di Vico Equense scalda i motori per gli ultimi due appuntamenti di “Borghi in festa” in programma il 29 e 30 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 22.00 presso il centro storico cittadino.

Tra arte ed eccellenze gastronomiche, cultura e tradizioni, questa rassegna, inserita nel cartellone di eventi natalizi della Città di Vico Equense, ha lo scopo di unire tutte le frazioni cittadine nel segno del Natale. Un evento realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni Acli (Ticciano), Aicast (Vico Equense e Moiano), Ami (Montechiaro), Gens Seja (Seiano), Gruppo Quartiere Vescovado (Centro Storico), Punta del Vento (Santa Maria del Castello) e le parrocchie dei SS. Ciro e Giovanni, di Sant’Antonino di Arola e di San Renato di Moiano.

Negli ultimi due giorni della manifestazione, le borgate di Arola, Moiano, Montechiaro, Preazzano, Seiano, Santa Maria del Castello, Ticciano e il quartiere Vescovado esporranno insieme i prodotti del loro artigianato locale. Ogni borgo proporrà inoltre ai visitatori la degustazione di un proprio piatto tipico. Non mancheranno, in tutte le caratteristiche stradine del centro storico, i fantastici mercatini natalizi, esposizioni d’arte e i laboratori per bambini.

“Una rassegna unica nel suo genere perché è riuscita a mettere in rete tutte le borgate di Vico Equense e le tante associazioni locali che lavorano ogni giorno, spesso in silenzio, per il benessere della comunità – ha dichiarato soddisfatto il sindaco Giuseppe Aiello -. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno collaborato per la riuscita di questa iniziativa, che offre non solo un’opportunità unica per esplorare la diversità di Vico Equense, ma promuove anche la condivisione di tradizioni, usanze e gioie tipiche della stagione natalizia”.













