VILLARICCA, SOTTOSCRITTO CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO TRA COMUNE E SINDACATI

108 Visite

IL COMUNE DI VILLARICCA SOTTOSCRITTO CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023/25 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL COMUNE DI VILLARICCA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI IL GIORNO 27/12/2023 ALLE ORE 10,30 NELLA SALA DEL COMUNE DI VILLARICCA PRESSO L’UFFICIO DELLA DOTT.SSA MARIA TOPO HANNO SOTTOSCRITTO L’IPOTESI DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO TRIENNIO 2023/2025 E IL RIPARTO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023, CHE HA VISTO ANCHE IL RICONOSCIMENTO DELLE SPETTANZE DELLE INDENNITA’ ARRETRATE.

IL CONTRATTO DECENTRATO TRIENNIO 2023/2025 NON RAPPRESENTA UNA SORTA DI CONTINUITA’ CON QUELLO DEL PASSATO, MA E’ STATO RISCRITTO TOTALMENTE RISPETTANDO I CRITERI DI RIPARTO DI TIPO PEREQUATIVO DANDO RISPOSTE SIA IN TERMINI DI RICONOSCIMENTO DI SITUAZIONI DI RISCHIO DI DISAGIO (INDENNITA’ DI CONDIZIONI DI LAVORO) ALL’INTERNO DELL’ENTE, IN RELAZIONE A DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI, SIA IN TERMINI DI SOSTEGNO ALLE CATEGORIE PIU’ DEBOLI. LE OO.SS TENGONO A PRECISARE CHE I DIPENDENTI DEL COMUNE DI VILLARICCA IN SOTTO ORGANICO HANNO ASSICURATO SEPPUR IN ENORME DIFFICOLTA’ TUTTI I SERVIZI E GRAZIE ALL’IMPEGNO DI TUTTA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RAPPRESENTATA DAL CONSIGLIERE DELEGATO AL PERSONALE DOTT. TOBIA TIROZZI IL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO E’ STATO SIGLATO DANDO CERTEZZA AI

LAVORATORI . CON L’INSEDIAMENTO DELLA NUOVA RSU AZIENDALE NELLE PERSONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DOTT. LUIGI VERDE DELLE DOTT.SSA CHIARA GAETA E DEL MARESCIALLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE BRUNO CECERE, ABBIAMO INFATTI INIZIATO A LAVORARE A QUESTO NUOVO CONTRATTO , ARRIVANDO A SOTTOSCRIVERLO ALL’UNANIMITA’ . SODDISFAZIONE VIENE ESPRESSA DALLE OO.SS CHE RINGRAZIANO LA DOTT.SSA ROSARIA TOPO IN QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLE DELEGAZIONE TRATTANTE DEL CONSIGLIERE DELEGATO AL PERSONALE

DOTT.TOBIA TIROZZI. LA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DECENTARTO DICHIARANO I RESPONSABILI TERRITORIALE DI NAPOLI NORD DELLA FP CGIL FRANCO RAGLIA, FPL UIL SUSY PAGLIONICO E ALESSANDRO ASPASINI CSA E’ FRUTTO ANCHE DI UNA NUOVA STAGIONE NELLE RELAZIONI SINDACALI, IMPRONTATA AL RISPETTO E AL CONFRONTO COSTANTE E PERMANENTE, SOPRATTUTTO IN UN MOMENTO IN CUI

L’AMMINISTARZIONE HA MESSO IN CAMPO UNA FORTE AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA CHE DOVRA’ NEI PROSSIMI MESI INCIDERE SULLA GRAVE CARENZA DI ORGANICO. CON QUESTO ACCORDO ABBIAMO CERCATO DI RISPONDERE ALLE ASPETTATIVE DEI DIPENDENTI, RIUSCENDO A SOTTOSCRIVERE UN CONTRATTO DECENTRATO CHE, NONOSTANTE IL PERIODO DI DIFFICOLTA’ LEGATO ALLA GRAVE CARENZA DIORGANICO E NON SOLO, PREVEDE UN AMPIO RICONOSCIMENTO DI TUTTE LE SPETTANZE PREVISTE CON IL TRATTAMENTO ACCESSORIO. IL RESPONSABILE DELLA FP CGIL NAPOLI NORD LA RESPONSABILE DELLA FPL UIL FRANCO RAGLIA SUSY PAGLIONICO.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews