Superbonus, ancora incerto Sal straordinario per condomini

Non è ancora stata trovata una quadra sui nodi aperti in tema Superbonus. Tra questi c’è il cosiddetto emendamento ‘salva lavori’ per i condomini.

Nelle scorse settimane si è discusso su come (e se) dare il via libera a nuove comunicazioni dello stato di avanzamento dei lavori ( Sal ), in modo da “ salvare ” l’ agevolazione nella sua misura piena (al 110% ) o al 90% per i lavori effettuati, o almeno fatturati, entro la fine del 2023.

dello stato di avanzamento dei lavori ( ), in modo da “ ” l’ nella sua misura piena (al ) o al per i effettuati, o almeno fatturati, In linea di principio si era cercato di trovare una soluzione prima di Natale. Non ci si è riusciti, perché per prendere una decisione finale si sta aspettando che escano i dati aggiornati sull’ impatto del bonus – specie con aliquota al 110% – sulle casse statali . Potrebbero superare anche di una ventina di miliardi di euro le stime arrivate finora.

– specie con aliquota al 110% – . Potrebbero superare anche di una ventina di miliardi di euro le stime arrivate finora. Il punto è questo: dal 2024 il Superbonus scende al 70% e uno degli effetti domino della possibile uscita disordinata dall’agevolazione al 90% (e per alcuni anche dal 110% ) è che si rischia di far partire contenziosi per circa 30mila lavori condominiali.

(e per alcuni anche dal ) è che si rischia di far partire per circa Il problema sono quindi i rapporti tra i condomini e le imprese edili, nei casi in cui non si riuscirà a centrare la scadenza del 31 dicembre 2023 come data di fine lavori.

condomini con opere non completate entro la fine dell’anno correrebbero infatti il rischio di doversi sobbarcare costi maggiori – perché coperti dal Superbonus ormai al 70% – per completare i lavori nel 2024. Da qui parte il pressing dei senatori Guido Quintino Liris (Fratelli d’Italia) e Dario Damiani (Forza Italia) per l’approvazione della norma che contiene un Sal straordinario. Sono loro i suoi relatori. Secondo alcune indiscrezioni si sarebbe pensato di inserire la disposizione nel Milleproroghe . Ma c’è anche di chi parla di un decreto a sé stante. Con il via libera del Senato alla Manovra, scrive Il Sole 24 Ore , si è invece avvallata la volontà dell’esecutivo di bloccare le speculazioni di chi ha usufruito del Superbonus in passato con l’intento di rivendere l’immobile subito dopo.















