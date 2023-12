67 Visite

Va a Boscotrecase ma l’ospedale non ha pronto soccorso, muore bimba di tre mesi

Porta la bimba in arresto respiratorio all’ospedale di Boscotrecase, ma il pronto soccorso è chiuso da tre anni. «Siamo stati respinti dalle guardie giurate, ho provato un grande senso di impotenza» racconta un soccorritore, come riporta Il Mattino di Napoli a firma di Dario Sautto.. Quando raggiunge il reparto d’urgenza più vicino, a Castellammare, per la piccola di appena tre mesi non c’è più nulla da fare. È stata aperta un’inchiesta sull’ennesima tragedia all’ombra del Vesuvio, in una odissea nella sanità negata che in provincia di Napoli sta diventando una vera e propria emergenza.













