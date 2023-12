Marano, terzo giorno di rubinetti a secco nella zona tra San Marco e Foragnano. Il silenzio del Comune

85 Visite

Terzo giorno di disagi e disservizi nella zona tra via San Marco e Foragnano, ancora residenti che protestano e si rivolgano alla nostra testata per avere lumi. Dal Comune silenzio assoluto. Il problema si trascina ormai da tre giorni e pare non sia legato alla questione del guasto elettrico che, secondo il sindaco Morra, sarebbe stata risolta giorni fa. Attendiamo e attendono di saperne di più.

Aggiornamento.

Dall’ufficio tecnico, poco fa, ci hanno riferito che il problema è in corso di risoluzione. Intoppo di natura elettrica, imputabile a un’errata manovra adottata nei giorni scorsi da E-Distribuzione. I tecnici e operai dell’azienda privata sarebbero sul posto o in procinto di arrivare. La risoluzione della problematica è attesa per la tarda mattinata.













