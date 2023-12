Arzano. Ancora furti, incubo per i commercianti arzanesi. Scassinata paninoteca in via Sette Re

39 Visite

Il Giornalista Domenico Rubio denuncia: “Alla vigilia di Natale, esponenti e pusher del clan della 167 scorrazzavano indisturbati con moto ed auto per la città, soprattutto nei pressi dei bar di movida che sono diventati anche ritrovi di spaccio”. E’ ormai escalation criminale senza tregua in Città, stavolta a finire nel mirino è stata la paninoteca “HotDog” di via Sette Re. Ignoti dopo aver forzato e divelto la serranda d’ingresso hanno razziato la cassa. L’episodio è avvenuto stanotte e sull’episodio indagano le forze dell’ordine. Una situazione esplosiva che ha visto costretti gli esasperati commercianti a pubblicare i video dei raid. Infatti, in via Sette Re non si contano più i furti con scasso, ma la situazione è precipitata in quasi tutti i punti della città. Nelle settimane scorse furono scassinate anche le pizzerie Leopollo, Mister Chicken, il bar “Eugenio Caffè” ed altri. Una strana coincidenza di furti che secondo Rubio potrebbe “nascondere” il tentativo del clan della 167 di fare pressioni sui commercianti locali per poi garantire agli stessi una “polizza sicurezza” con la richiesta di estorsione. un modo diverso di chiedere il “pizzo” senza fare rumore con bombe e minacce dirette”. insomma una situazione da tenere sotto strettissimo controllo.

Vincenzo Angrisani













