Maxi sequestro di hashish sulla tangenziale, in manette un 66enne di Marano. Ecco chi è

628 Visite

Si chiama Salvatore Di Palma, ha 66 anni e ha precedenti per droga e ricettazione l’uomo arrestato oggi dalla Guardia di Finanza di Napoli. Guidava un furgone, un Iveco Daily, che conteneva 290 chili di hashish, pari a oltre 2900 panetti. La droga avrebbe fruttato, una volta immessa sul mercato, ben due milioni di euro. I militari delle Fiamme Gialle, insospettiti dalle evidenti difformità strutturali del vano di carico rispetto agli standard di omologazione, hanno effettuato una perquisizione e individuato il carico di stupefacente. La droga era nascosta al di sotto del pianale posteriore del veicolo che circolava sulla tangenziale di Napoli.

Le attività di perquisizione hanno consentito di individuare, al di sotto del pianale posteriore del mezzo, un doppiofondo artigianale costituito da un ampio contenitore in alluminio zincato, sigillato mediante saldatura al

telaio. Per tale motivo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti ad aprire il vano occulto. L’autista, indagato per traffico di stupefacenti, verosimilmente ordinato dai clan locali, è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews