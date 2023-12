Azzurro Pozzuoli è realtà: iniziato il primo festival del pescato

92 Visite

Parte il click-day: riaperte le prenotazioni per l’Aperifish al mercato ittico

Pozzuoli. Riaprono le prenotazioni per “Aperifish–La festa del pescato locale che sposa i vini flegrei”, in programma per domani (martedì 19 dicembre) al mercato ittico all’ingrosso din via Fasano, appuntamento di “Azzurro Pozzuoli” che ha fatto registrare il sold-out. Viste le numerose richieste, a fronte delle 400 prenotazioni esaurite nel giro di poche ore, gli organizzatori della manifestazione in accordo con l’amministrazione comunale hanno deciso di mettere a disposizione ulteriori posti (fino ad esaurimento) che potranno essere prenotabili a partire dalle 18 di questo pomeriggio.

Per effettuare la prenotazione (è consentita per un massimo di 2 persone) è necessario accedere al link: https://calendaria.it/azzurropozzuoli-aperifish-19-dicembre-2023/

Intanto questa mattina si è aperta ufficialmente la prima edizione di “Azzurro Pozzuoli” con la conferenza di presentazione, moderata dal giornalista de “Il Mattino” Luciano Pignataro, andata in scena presso i locali del Mercato ittico all’ingrosso a cui hanno partecipato il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni; l’assessore alle attività produttive e alla pesca Titti Zazzaro; l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo; l’assessore alla Pesca del comune di Procida Antonio Carannante; il vice sindaco di Pozzuoli Filippo Monaco; Michele Farro, rappresentante del Consorzio Campi Flegrei, Paolo Conte del FLAG; Angelo Radica, Presidente Nazionale di Città del Vino, che ha consegnato la bandiera che suggella l’entrata della città di Pozzuoli nel circuito nazionale. A margine si è tenuto uno Show Cooking con degustazione della zuppa di pesce azzurro rivisitata.

Prima della presentazione di Azzurro Pozzuoli è andata in scena invece la consegna delle cassette ecosostenibili ai pescatori puteolani, che andranno a sostituire quelle in polistirolo. Una vera ed autentica rivoluzione nel modo di gestire il pescato, che abbatte ogni potenziale pericolo d’inquinamento del mare segnando uno spartiacque tra il passato e il futuro.

«Il sogno è realtà, oggi siamo la capitale del pescato. Abbiamo aperto le porte del nostro mercato, di quello che sarà il Palazzo del Mare, all’intera regione ricollocando Pozzuoli nel posto che la storia e la tradizione le hanno assegnato. Andremo avanti in questa direzione, mettendo in campo una lunga serie di iniziative finalizzate allo sviluppo economico e commerciale della città a partire dalla risorsa mare, dai pescatori fino ad arrivare ai ristoratori. Nulla sarà tralasciato al caso e nessuno resterà indietro» ha spiegato l’assessore Titti Zazzaro.

