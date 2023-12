Tragedia a Qualiano, neonato muore in una camera d’albergo: inutili i soccorsi

360 Visite

Questa mattina verso le 11 i carabinieri sono intervenuti su richiesta del 118 a via San Francesco a Patria 10 in un albergo. Poco prima un neonato (ha meno di un mese) era deceduto all’interno di una camera. Da una prima sommaria ricostruzione pare che i genitori del piccolo, quando si sono svegliati, lo abbiano trovato che non respirava. Preso il bimbo, i genitori sono corsi nella reception per chiedere aiuto ma ormai era troppo tardi. Medico legale e pm della procura di Napoli Nord sono andati sul posto. Tra le ipotesi più accreditate quella di una disgrazia.













