MARANO, FURTI D’AUTO: NELLA NOTTE ENNESIMO COLPO ALL’INTERNO DI UN PARCO. BANDITI SCATENATI, ESCALATION SENZA FINE

Una marea di furti d’auto, denunce e segnalazioni. L’escalation prosegue, ormai inarrestabile. Ieri sera ennesimo colpo a Marano, in via Unione Sovietica, all’interno di un parco già teatro, meno di un anno fa, di un blitz analogo. Anche ieri sera quattro malviventi (molto simili a quelli di un anno fa per struttura e fattezze fisiche) in azione: i ladri sono riusciti a sbloccare il cancello dall’interno. Poi hanno rubato una Citroën C3 Aircross, e tentato di rubare una C3 Picasso e una Smart. Le telecamere interne al parco hanno registrato il colpo, l’ennesimo a Marano.













