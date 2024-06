Sopralluogo per lavori di riqualificazione al Parco Camaldoli

Si è tenuto ieri al Parco dei Camaldoli un sopralluogo nell’ambito del Tavolo Tecnico istituito per coordinare le attività di riqualificazione messe in campo dal Comune di Napoli, dalla Città Metropolitana e dall’Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli.

Con l’Assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli, hanno partecipato i presidenti delle Commissioni Verde e Ambiente, il Consigliere della Città Metropolitana delegato all’Ambiente e alla Forestazione, alcuni consiglieri comunali e rappresentanti della Municipalità 5, il presidente dell’Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, i tecnici della Città Metropolitana e del Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani del Comune di Napoli.

Oltre agli interventi già in corso, finalizzati alla messa in sicurezza delle aree boschive da parte della Città Metropolitana, sono in fase di approvazione il Progetto esecutivo del Comune di Napoli, che prevede la riqualificazione delle aree attrezzate di ingresso al Parco e gli interventi sui viali di attraversamento dell’area boschiva da parte dell’Ente Parco. L’attuazione di questi progetti garantirà la completa fruizione del parco.