Rinasce Acqua Flash: ad aggiudicarsi all’asta la struttura l’imprenditore Vorzillo

287 Visite

L’ex Magic World di Licola rinasce dalle ceneri e cambia nome in “Acqua Flash”. Aggiudicato all’asta per circa 3 milioni dall’imprenditore di Edenlandia Gianluca Vorzillo che ha investito 2 milioni e mezzo per l’apertura, la struttura, fallita più volte e chiusa 4 anni fa, promette di cambiare passo con un mega progetto di ristrutturazione.

Quattro le aree tematiche, un parco acquatico da 54mila metri quadrati, come da tradizione e poi le novità: un’arena scoperta di 8mila metri quadrati per 10mila posti per eventi e concerti, un maxi parcheggio di 40mila metri quadrati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews