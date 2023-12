LACCO AMENO: locali abusivi in terreno vincolato, 61enne denunciata dai carabinieri

146 Visite

I carabinieri della stazione di Casamicciola terme hanno denunciato per abusivismo edilizio una 61enne di Lacco Ameno già nota alle forze dell’ordine.

In un terreno di sua proprietà, sottoposto a vincolo paesaggistico e ambientale, i militari hanno rilevato 3 strutture abusive. Tra queste anche un ambiente interrato su tre livelli, verosimilmente destinato a locali tecnici. I lavori erano in corso e i sigilli sono scattati immediatamente. Sotto sequestro un’area di circa 500 mq, per la proprietaria una denuncia.













