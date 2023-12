Campania, le richieste del centrodestra: garantire prosecuzione servizio fondamentale e tutelare lavoratori terzo settore impegnati presso Asl Na1

119 Visite

“Bisogna garantire la prosecuzione di un servizio fondamentale in ambito sociale e sanitario, e allo stesso tempo assicurare una riserva ai lavoratori del terzo settore impegnati presso l’Asl Napoli 1. Da parte loro, le oltre 1.200 unità che lamentano l’imminenza di un progressivo licenziamento, insieme alle sigle sindacali si dicono disponibili a una ipotesi di internalizzazione, ma chiedono che le aziende sanitarie operino nel rispetto delle disposizioni di legge, riservando loro, nelle relative procedure concorsuali, il 50% dei posti a bando. Si tratta di una soluzione di buonsenso ed equilibrio, per addivenire alla quale abbiamo chiesto al presidente De Luca di intervenire presso le aziende sanitarie campane”. È quanto affermano in una nota congiunta in merito alla presentazione di una mozione, i consiglieri regionali del centrodestra in Campania, Severino Nappi (primo firmatario), Stefano Caldoro, Cosimo Amente, Francesco Cascone, Livio Petitto.















