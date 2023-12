Marano, altro che svolta e “competenti”: al Comune è sempre tempo di “pasta e fagioli”. Litigi, gente non autorizzata negli uffici e molto altro

264 Visite

Immaginate un Comune in cui due dipendenti, due funzionari importanti, si azzuffano in un ufficio dell’ente e vengono quasi alle mani per divergenze su alcune procedure amministrative. Immaginate un Comune dove c’è qualcuno, che pur non avendo alcun ruolo ufficiale, svolge mansioni e funzioni da addetto stampa. Immaginate un Comune in cui alle riunioni di giunta partecipa o partecipano un soggetto o soggetti che non sono assessori, né consiglieri, né dirigenti né altro, ma privati cittadini. Immaginate un Comune in cui, sempre questi soggetti senza alcun ruolo, parcheggiano negli spazi comunali con tessera o lasciapassare del Comune o di qualche dipendente dell’ente.

Non è uno scherzo, siamo a Marano, provincia di Napoli. Molti immaginavano una nuova era con l’arrivo del “competente”. E invece è tutto come prima: solite cose a pasta e fagioli, quella non proprio buona, azzeccata e cremosa, ma quella brodosa, “lasca”, senza sale. Pensavamo (anzi non noi, ma qualcun altro) fossero leggermente più attenti e migliori rispetto a quelli del passato. E invece nulla: la solfa è sempre la stessa. Ai cittadini seri diciamo di avere un po’ di pazienza. Tra un annetto e mezzo o due anche loro saranno un lontano ricordo.













