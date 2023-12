Napoli: Giunta comunale istituisce il ‘Libro sospeso’

47 Visite

Dopo il caffè sospeso, a Napoli arriva il libro sospeso. La Giunta comunale guidata dal sindaco Gaetano Manfredi ha approvato, su proposta dell’assessora alle Politiche giovanili Chiara Marciani, la delibera che istituisce la manifestazione solidale chiamata proprio ‘Libro sospeso’. L’iniziativa è finalizzata a raccogliere donazioni, nel corso dell’anno, da parte di librerie accreditate; in determinati periodi ci sarà poi la distribuzione dei libri raccolti da parte di associazioni attive sul territorio a giovani di età compresa tra i 16 e i 34 anni che si trovano in condizioni di disagio. Ulteriore obiettivo è quello di incrementare le attività dei centri che fanno parte della Rete dei Centri giovanili comunali rendendoli, attraverso il conferimento di una parte dei libri donati, anche Punti di lettura e di incontro per i giovani utenti dei rispettivi territori.”Così come con il ‘Giocattolo sospeso’ – ha dichiarato Marciani –, puntiamo a far diventare anche il ‘Libro sospeso’ una bella abitudine per i nostri concittadini e le tante associazioni del territorio. Un gesto di solidarietà che, in questo caso, moltiplicherà gli effetti positivi della lettura per i nostri ragazzi e, soprattutto, un aiuto concreto e reale verso quanti, in una situazione di momentanea difficoltà, non possono permettersi di acquistarli”. Il consigliere comunale del gruppo Cambiamo, Rosario Palumbo, ringrazia l’assessore Marciani “che ha accolto la mia proposta di realizzare un’iniziativa che va a sostenere la categoria dei librai e contemporaneamente ad aiutare chi ha passione per la lettura ma non ha possibilità di acquistare libri. Un ringraziamento va anche alle associazioni e a quanti hanno contribuito a raggiungere questo risultato importante per la diffusione della cultura e lo sviluppo della conoscenza”, conclude Palumbo.













