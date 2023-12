QUALIANO. 𝗘𝗦𝗘𝗥𝗖𝗜𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 “𝗨𝗥𝗕𝗔𝗡 𝗦𝗘𝗔𝗥𝗖𝗛 𝗔𝗡𝗗 𝗥𝗘𝗦𝗖𝗨𝗘” 𝗗𝗘𝗟𝗟’𝗔𝗦𝗟 𝗡𝗔𝟮 𝗡𝗢𝗥𝗗

138 Visite

Quando abbiamo portato il 118 a Qualiano eravamo consci del grosso risultato ottenuto. Per localizzare la postazione avevamo individuato l’area in via S.M. a Cubito perchรจ pensavamo – per i grandi spazi e per l’ubicazione – potesse diventare un punto di riferimento per tutte le attivitร dell’ASL NA2 Nord, che comprende 32 comuni”, a dichiararlo รจ Raffaele De Leonardis, sindaco di Qualiano che rivela: