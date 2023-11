105 Visite

Italia in finale di Davis. Nel doppio Sonego e Sinner hanno battuto Djokovic e Kecmanovic in due set. Due a uno il risultato finale per gli azzurri, che in finale ora – dopo tanti anni – affronteranno l’Australia. Grande prova di Jannik, ma anche di Lorenzo Sonego, decisivo nei momenti cruciali del match.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews