Napoli, Kvara ed Elmas e il Napoli di Mazzarri svolta

Il Napoli riprende la corsa con il ritorno di Walter Mazzarri: l’usato sicuro, altro che bollito. Sul difficilissimo campo del Gewiss Stadium di Bergamo, WM coglie una vittoria straordinaria. Per sacrificio, sofferenza e aggressività. Una vittoria che ha un valore enorme, considerando tutto quello che è accaduto nelle ultime settimane che hanno portato all’esonero di Rudi Garcia. Finisce come l’anno scorso, l’anno dello Scudetto, con lo stesso risultato ed anche con due stessi marcatori su tre: Lookman per il momentaneo pari dei nerazzurri, Kvaratskhelia nel primo tempo ed Elmas nella ripresa per gli azzurri. A Bergamo il nord macedone, evidentemente, si esalta. E’ bastato dargli spazio e fiducia. E’ tornato Mazzarri ed è tornata la vittoria. Come al primo subentro, nel 2009: anche in quel caso 2-1, ma in casa contro il Bologna. Stavolta un 1-2 in casa di una formazione più che ostica. Ed il Napoli si riporta, momentaneamente, al terzo posto.













