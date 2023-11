Marano, clan Polverino e riciclaggio: mano pesante dei pm per Angelo Simeoli e i suoi familiari

424 Visite

Riciclaggio e intestazione fittizia per il clan Polverino: mano pesante dei pm nei confronti, tra gli altri, di Angelo Simeoli (14 anni e tre mesi), Maria Di Nunzio (quattro anni), Raffaele D’Orsi (5 anni e 5 mesi), Rosa Greco (4 anni e tre mesi), quattro anni per Santa Passaro, cinque anni e 6 mesi per Raffaella Simeoli, cinque anni e 11 mesi per Renato Simeoli, sei anni e un mese per Vincenzo Simeoli, quattro anni per Annamaria Simeoli.

Simeoli Angelo, noto imprenditore del settore edile, è invischiato anche in altri processi, tra cui quello che lo vede coinvolto con l’ex sindaco Mauro Bertini e i fratelli Aniello e Raffaele Cesaro. Processo in dirittura d’arrivo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews