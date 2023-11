Manifestazione vittime violenze, in piazza cori contro Meloni, pro Hamas e contro il Vaticano. Occasione persa

106 Visite

La strumentalizzazione della morte di Giulia Cecchettin, a una settimana dal ritrovamento del suo corpo, ormai non fa più notizia. I movimenti femministi hanno usato, e continuano a usare, la tragedia della 22enne, brutalmente uccisa dal suo ex fidanzato, come leva di contestazione contro il governo Meloni. E oggi, se da una parte da Non una di meno, che ha organizzato la manifestazione di Roma, chiedono che non venga politicizzata, rifiutando qualunque bandiera nel corso del corteo, dall’altra dichiarano di ammettere solo bandiere palestinesi. “ Israele criminale, Palestina immortale “, hanno scandito le femministe durante il corteo, senza risparmiare il premier Meloni: “ Meloni fascista complice sionista ”

Il raduno è stato previsto al Circo massimo e nel manifesto di lancio della manifestazione è stato messo nero su bianco che la manifestazione sarà anche a sostegno della Palestina contro Israele, “ Senza margini di ambiguità “. Una posizione netta, contestata da chi chiedeva una manifestazione contro la violenza delle donne e non politica, alla quale Elly Schlein ha confermato la presenza del Pd. “ Abbiamo già detto che chiediamo di non utilizzare questo spazio per la visibilità delle leader politiche. Noi preferiamo che lo spazio aperto della manifestazione sia di chi lo partecipa e aderisce alle parole su cui è convocata “, hanno detto in riferimento alla presenza dello stesso segretario del Pd.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews