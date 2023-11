Atalanta-Napoli, Mazzarri con il tridente Politano-Raspadori-Kvara

85 Visite

Probabili Formazioni Atalanta-Napoli

Buone notizie per Gasperini che ritrova Scalvini, Ruggeri, De Ketelaere e Kolasinac, che hanno tutti messo da parte i rispettivi infortuni. Qualche problema per Koopmeiners, che però dovrebbe stringere i denti anche perché il connazionale de Roon è squalificato. Tra i pali Musso in leggero vantaggio su Carnesecchi. Mazzarri ritrova Osimhen, che ha bruciato le tappe, ma non essendo ancora al 100% potrebbe accomodarsi in panchina al pari di Zielinski. Fuori causa invece Mario Rui e Lindstrom. In difesa riecco la coppia Natan-Rrahmani.

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Musso, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri, Lookman, Pasalic, Scamacca. All. Gasperini.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Natan, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Lobotka, Elmas, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.













