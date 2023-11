Mazzarri alla vigilia della sfida con l’Atalanta: “Sono emozionato, Napoli è un sogno e non sono bollito”

111 Visite

Walter Mazzarri, neo allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato, Atalanta-Napoli. Il mister ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa a Castel Volturno. “Sono molto emozionato. Ve lo giuro! Dopo 23 anni di carriera mi avete fatto emozionare. Questa è la squadra più forte che ho allenato. Sono un altro Mazzarri, non sono più quella che si lamenta, ho riposato tanto in questi due anni. L’anno scorso è stato fatto un capolavoro con Spalletti, mi emozionava a vederlo nella scorsa stagione, hanno fatto un bellissimo calcio in Italia e in Europa, era un piacere vederlo. Ringrazio il presidente per la chiamata. Ai ragazzi ho detto che probabilmente una squadra non abituata a vincere Scudetti avrebbero pagato qualcosa a livello fisiologico, era fisiologico che quest’anno sarebbe stato più difficile. Con la mia esperienza gli spiegherò i pericoli, non dobbiamo sottovalutare niente”.

“Cosa mi ha chiesto De Laurentiis? Ho un rapporto con De Laurentiis importante, dopo l’equivoco del mio addio ci siamo chiariti, c’è stima reciproca, ci diamo del tu. Anguissa? L’ho visto oggi per la prima volta. Ho parlato con chi ho potuto, quando sono arrivato c’erano solo 7-8 giocatori. Sono qui a vigilare sui particolari. Ci sarà tempo per conoscerci, giocheremo ogni tre giorni”.

“Osimhen? Ho avuto la sensazione di un ragazzo davvero stupendo, è un generoso. A lui interessa vincere con la squadra, non si risparmia mai. Ora sta rientrando, sarò più preciso su di lui tra un po’ di tempo”.

“Chi giocherà domani in attacco, Raspadori o Simeone? Non mi piace dare vantaggio agli avversari, si tratta di due attaccanti con caratteristiche diverse. Le mie valutazioni saranno fatta su tanti aspetti, punterò su chi sarà più fresco. L’Atalanta è una grande squadra, non voglio dare vantaggi a un grande allenatore come Gasperini”.

“Quelli che mi chiamano bollito? Se il bollito è buono, me lo mangio anche io (ride ndr)! Non rispondo a queste sciocchezze. L’intensità della squadra? Ho avuto poco tempo per valutare certe cose, non mi permetterai mai un allenatore che ha lavorato prima di me, lavorerò con Pondrelli”.













