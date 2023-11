“Amati Adesso!”, evento a Scampia nella Giornata Mondiale per la lotta all’Aids

18 Visite

È intitolato “Amati Adesso!” l’evento organizzato per il primo dicembre in occasione della Giornata Mondiale per la lotta all’Aids, promosso da Anlaids Campania, CSV Napoli, Vola onlus e Mascod, che si terrà presso il Polo Didattico Università Federico II (Viale della Resistenza, Scampia – Napoli).

Si tratta di un viaggio tra affettività e prevenzione dalle infezioni sessualmente trasmesse, una Iniziativa di comunicazione e sensibilizzazione pensata per i giovani e con i giovani. Con la moderazione di Giovanna De Rosa (Direttore CSV Napoli) e Melicia Comberiati (Segretaria CISL Napoli) alle 9 si apriranno i lavori e interverranno la prof.ssa Maria Triassi (Presidente scuola Medicina e Chirurgia Università Federico II) e il dott. Vincenzo De Falco (Presidente Anlaids Campania).

Alle 10 i saluti delle autorità: Lucia Fortini (Assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania), Loredana Raia (Vice Presidente Consiglio Regionale della Campania), Ugo Trama (Dirigente Responsabile Politica del Farmaco), Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli), Vincenzo Santagada (Assessore alla salute del Comune di Napoli), Maura Striano (Assessore all’istruzione del Comune di Napoli), Teresa Rea (Presidente Ordine degli Infermieri Napoli), Armando Cozzuto (Presidente Ordine Psicologi Campania), Lorenzo Latella (Cittadinanza Attiva Campania).

Alle 10.30 un punto sul virus Hiv/Aids con i medici esperti Massimo Sardo, Alfredo Guarino e Alfredo Franco. Alle 11,15, Durex presenta i dati dell’Osservatorio 2023 “I giovani e la sessualità”, con il contributo dello psicologo Filippo Nimbi

A seguire, la Tavola Rotonda: “AMATI ADESSO”, con domande da parte dei giovani presenti e risposte degli esperti. Moderano Antonella Grandinetti (Psicoterapeuta ASL Salerno 1) e Alberto Vito (Resp. U.O.S.D. Psicologia Clinica A.O. Ospedali dei Colli), intervengono la psicoterapeuta Isabella Continisio, il ginecologo Fabio Perricone, la psicoterapeuta e sessuologa Sonia De Balzo, l’infettivologo Francesco Borrelli, lo psicosessuologo Vincenzo De Falco, l’avvocato Federica Mariottino.

Prevista la partecipazione di rappresentanti del mondo dello spettacolo, come Alessandro Bolide, Cristina Donadio, Peppe Lanzetta, Antonella Prisco, Giovanna Sannino. Nel corso della giornata sarà proiettato un video dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili creato da Napolimania con Enrico e Vincenzo Durazzo e Alessandro Bolide













