Marano, isola ecologica chiusa. Cgil: “Dipendenti attaccati da pidocchi e insetti, il Comune sanifichi”

Situazione isola Ecologica Comune Marano di Napoli.

In data 07.11 c.a. le OO.SS. denunciarono una situazione di pericolo per la salute dei

lavoratori impiegati presso l’Isola Ecologica del Comune di Marano, dal momento che quegli stessi dipendenti erano fisicamente attaccati dai pidocchi e da un numero impressionante di altri insetti, di cui vi sono testimonianze fotografiche e video. Un pericolo intollerabile per la salute dei dipendenti verso i quali fu chiesta protezione attraverso una immediata operazione di disinfestazione. Nella stessa nota denunciammo anche che nell’area vi era la presenza di fili elettrici scoperti che potevano determinare conseguenze gravi per la sicurezza e l’incolumità delle persone adibite al servizio.

A distanza di dieci giorni dalla richiesta delle OO.SS. l’isola ecologica è stata chiusa per

consentire le operazioni di ripristino dell’area e del servizio in totale sicurezza per i lavoratori. Chiediamo, pertanto, all’Amministrazione comunale e alla società in indirizzo di prodigarsi per effettuare ogni necessaria operazione per la messa in sicurezza dell’Isola Ecologica, per agevolare il regolare lavoro degli addetti al servizio ed anche della stessa utenza. Allo stesso tempo pretenderemmo che qualche consigliere comunale che oggi sugli organi di informazione ha protestato per la chiusura dell’isola ecologica (contestando che i lavori di sanificazione si potessero fare anche con l’attività in corso e sollevando sospetti di altra natura), si rendesse conto di persona dei gravi disagi vissuti dai lavoratori, più volte segnalati ma mai risolti. Dai consiglieri comunali di Marano e dalla politica tutta ci aspettiamo un intervento sì forte, ma volto a risolvere i problemi dei lavoratori del servizio di igiene urbana, non limitandosi alle mere lamentele e mettendosi nei panni di chi quotidianamente raccoglie i rifiuti di tutti ma non trova le necessarie garanzie per lavorare in totale sicurezza. Restiamo in attesa che i problemi insistenti nell’isola ecologica e nella gestione del servizio trovino una soluzione efficace e definitiva in tempi più che brevi.

Distinti saluti.

Fp Cgil













