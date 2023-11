La voce del cittadino. Marano, incrocio via San Rocco-via Gramsci: quella perdita idrica da oltre 20 giorni

74 Visite

Gentile Direttore,

da oltre 20 giorni enorme perdita idrica via San Rocco incrocio con via Gramsci, oltre ad essere un pericolo per l’incolumita’ dei cittadini riversa in strada anche litri d acqua che paghiamo come fosse oro , personalmente ho chiamato diverse volte la polizia municipale che mi fornisce che non e di loro competenza e per segnalazioni bisogna andare all’ufficio tecnico , ho provato più volte a chiamare l’ufficio preposto senza avere mai risposta: e’ possibile che la polizia municipale non pio segnalare tale problematica? La strada non e’ mai stata percorsa da nessun dipendente comunale dai vigili urbani dal servizio acquedotto dai consiglieri , assessori sindaco e quanti altri nelle more del proprio ruolo e senso civico poteva segnalare il problema? E’ mai possibile che dobbiamo sempre rivolgerci alla sua persona per vedere se riescono a risolvere il problema?

grazie

Giuseppe













