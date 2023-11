MARANO, LA GIUNTA MORRA E’ ANCORA INCOMPLETA. INCARTATI SUL NOME DI PERNA E CON UN SINDACO CHE RIFIUTA IL CONFRONTO

87 Visite

Incartati sul nome di Bianca Perna (nella foto). Da settimane ormai. Morra, in carica da giugno, non è riuscito ancora a completare la sua giunta. Aveva fatto intendere che lo avrebbe fatto a settembre, invece siamo a novembre è nulla è compiuto. Due posti ancora vacanti per una giunta che al momento non brilla in alcune sue componenti. Morra non ha risposto alla richiesta di intervista che avevamo formulato oltre quindici giorni fa con domanda ufficiale posta via Pec. Il sindaco “democratico” che teme il confronto. Il sindaco che si affida solo a note stampa lette sulla sua pagina Facebook dai suoi afecionados ed elementi del suo cerchio magico. Morra, l’ex assessore di Perrotta, quello del partito reduce dallo scioglimento con Visconti, Morra l’ex consigliere e segretario dei dem. Morra, che a Marano opera politicamente da almeno da 20-25 anni, che rifiuta il dialogo e le interviste, forse perché non sa cosa rispondere su questioni cruciali come la giunta, il Puc, il Pip e tanto altro.

Incartati sul nome della Perna, ex assessore di Visconti, dicevamo. Perna che pare sia fortemente voluta a Marano (e chissà perché) dal sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi. Perna che dovrebbe essere caricata dal gruppo Pasquale Coppola, Rosario Guida, Lorenzo Di Marino e altri del gruppo dei “baianos” che nel ballottaggio contro Izzo, con una mossa a dir poco a sorpresa, avevano sostenuto l’algido attuale primo cittadino. Questo gruppo non sarebbe convinto dal nome proposto, ovvero Perna, avrebbe fatto altri nomi, ma il sindaco pare non sia persuaso. Chi cederà? Probabilmente il gruppo Di Marino-Coppola e varie che non avendo consiglieri comunali poco può fare in termini di “reazioni” politiche.

L’altro assessore doveva essere dei “carandentes”, ma anche qui qualcosa non è filata per il verso giusto. Morale della favola? Ci sono ancora due caselle in giunta vacanti e tanti problemi su cui il sindaco ancora glissa: Pip, Puc, Galeota, beni confiscati assegnati ma non utilizzati e tanto, tanto altro. C’è da poco da stare allegri. Quando il Pd ha governato a Marano, solitamente si sono visti solo disastri. Sarà anche stavolta così? Probabile. Intanto buona parte dell’opposizione continua a dormire, nonostante vi siano provvedimenti (affidamenti) che potrebbero finire tranquillamente al vaglio di alcuni organi di controllo.













