Marano, plesso Mallardo: feci di animali sistematicamente all’ingresso. Cittadini e Comune facciano di più

La città di Marano, nonostante il ritorno della politica da ormai 4 mesi, è lasciata al proprio destino visto lo stallo della nuova amministrazione che ancora non è stata oleata per operare. A completare il quadro di abbandono urbano ci si mette anche la collettività che stenta a trovare il vivere civile, anche per mancanza di controllo della ditta per il prelievo dei rifiuti e per sua stessa negligenza. È il caso di alcuni abitanti del quartiere dei “5 vicoli” in via Campania dove è ubicata la scuola dell’infanzia e primaria il plesso Mallardo, il cui ingresso è sempre imbrattato dalla cacca dei cani e da cumuli d’immondizia. Questo degrado fa sì che i piccoli allievi per accedere alla scuola la mattina devono intraprendere una impresa ardua per la presenza all’ ingresso di escrementi di cani che inducono i bambini a un vero slalom per non imbrattarsi le scarpe e per i cumuli di immondizia presenti all’ingresso della scuola. Si richiama la coscienza di quei cittadini che portano i loro amici a quattro zampe a fare i bisogni davanti alla scuola al senso civico, affinché rimuovano i bisogni dei propri cani e a non depositare l’immondizia nei pressi dell’ entrata del plesso. Per rispetto verso i piccoli allievi che spesso sono loro figli o nipoti, e per l’ istituzione scolastica che rappresenta lo Stato nel quartiere. Il plesso Mallardo è l’unico baluardo di legalità e di crescita socio-culturale di un quartiere lasciato negli anni nel degrado più assoluto e che andrebbe risanato a partire dalla messa in opera nei pressi della scuola di telecamere deterrenti per atti di grave inciviltà e per custodire e preservare la fucina di crescita dei futuri cittadini qual è la scuola.

Michele Izzo Consigliere Comunale