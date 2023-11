Bacoli, Savoia: “Niente polemiche, parola d’ordine PREVENZIONE!”

60 Visite

“In un momento così difficile per la Toscana e tutta l’Italia a causa di calamità e tragedie naturali, trovo sconcertante che il Sindaco di Bacoli attacchi la Protezione Civile e il Ministero per la questione Campi Flegrei. Comprendo il suo continuo stile, nel cercare visibilità per nascondere le sue incapacità amministrative, ma ora sta esagerando. Per quanto concerne i Campi Flegrei e la situazione attuale la parola d’ordine è e deve essere: PREVENIRE. Prevenire significa pianificare e tenersi pronti ad ogni evenienza. Essere prudenti non è mai un eccesso. Il Sindaco si faccia un esame di coscienza per la crisi economica e sociale che ha causato nella nostra città di Bacoli, per le sue scelte che hanno affossato l’economia del territorio e paralizzato il tessuto sociale con le assunzione di parenti e amici. Fra pochi mesi, con le prossime elezioni, Bacoli salirà sul palcoscenico nazionale e si inizierà a rimettere in moto la nostra città.”

Consigliere Nello Savoia













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews