Vico Equense: Una rapina con il piccone…ma c’è dell’altro. Carabinieri arrestano 37enne

Ci troviamo a Vico Equense e quello che sfortunatamente spesso accade nelle mura domestiche questa volta si spinge all’esterno, in un negozio precisamente.

Si tratta di maltrattamenti in famiglia, minaccia e violenze e il protagonista della vicenda è un 37enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Vuole e pretende denaro – probabilmente animato dall’incessante desiderio di droga – e il suo obiettivo, questa volta, è suo fratello 42enne. Lo cerca e alla fine lo trova: la vittima si è rifugiata in un mini market di via Bosco. Il 37enne è armato, tra le mani un piccone.

L’uomo entra nel negozio e, incurante della presenza di clienti e proprietaria, minaccia suo fratello. Pretende che gli consegni lo smartphone e si fa dire anche il pin per sbloccarlo. La rapina dura pochi minuti ma la tensione è altissima. Il 37enne però a quel punto ne approfitta e prima di andar via fa anche la spesa, giusto due birre e un pezzo di pane che paga regolarmente. Terminate le compere il 37enne – con piccone, smartphone e busta della spesa – esce dal market ma la segnalazione al 112 è già partita. La gazzella della locale stazione interviene e trova il 37enne nei pressi del negozio. L’uomo viene bloccato e arrestato, deve rispondere di rapina e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Il piccone è stato sequestrato mentre lo smartphone è stato restituito al legittimo proprietario













