De Luca contro Sangiuliano: “Dovrebbe dimettersi per ciò che accade al Teatro San Carlo”

“Vergogna per quello che sta succedendo al Teatro San Carlo. In un paese normale il Ministro della Cultura, tra una cerimonia e l’altra, si sarebbe già dimesso”. Non le manda, come sempre, a dire il governatore De Luca che, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, spende parole critiche nei confronti del Ministro Sangiuliano, poi, aggiungendo: “Stiamo distruggendo l’immagine del Teatro. Non si può continuare a gestire il San Carlo come una bottega di famiglia”.

Immediata la replica dell’opposizione nei confronti del presidente della Regione Campania. Per Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania: “Dovrebbe, invece, dimettersi lui per le scene da lager dell’ospedale Ruggi. De Luca è un moralista senza morale e, ormai, sembra quel pianista che continua a suonare mentre il Titanic affonda”.













