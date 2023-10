Marano, i cittadini scrivono al sindaco che non concede interviste. E chiedono lumi su trasporti, stadio, beni comunali e attività gestite dai partiti

624 Visite

Egregio Sindaco,

da mesi lei si è insediato nella carica di primo cittadino di una città devastata. Problemi a lei molto noti all’atto della sua candidatura. Ciò non le ha impedito appunto di proporsi alla guida di un gruppo da lei scelto adottando anche scelte draconiane in sede elettorale e vantando di “vantaggi di filiera” (vedi Governatore De Luca e Sindaco Manfredi) pur di affrontare, da “capitano”, le problematiche annose e gravi che attanagliano la comunità maranese. Premesso ciò, pur consci delle avversità amministrative che attanagliano Marano, a noi appare il suo operato carente in opere e pensieri: comunicazioni, diario del giorno dei lavori ai cittadini).

Si sono viste pseudo passarelle di alcuni rappresentanti di giunta in palco (vogliamo salvare solo l’assessore Bocchetti (attesa alla “prova scolastica” ), l’unica che ha espresso un inizio consono.

Per il resto, invece, presentazione del PUC con relative relazione a direttori scolastici e ragazzini (?); inaugurazione in presenza al Teatro Alfieri della stagione teatrale;

– Ragazzi Spot festival (manifestazione che appare in decadimento ), gestita da anni da esponenti di partito di sinistra in una scuola pubblica.

– Ha effettuato una sorta di pulizia nello stadio (sequestrato) operazione non molto compresa vista anche l’erbaccia alta almeno 1,40 metri. E la situazione degli impianti cittadini? Come si presenta Sindaco? Lei non ha nominato neanche un assessore allo sport ad esempio; lavori in una strada secondaria (palesemente già programmati in precedenza) non di prioritario interesse, mentre i cittadini sono alle prese oltre al dissesto generale e ai disastri dopo ogni normale pioggia alla tragedia del trasporto pubblico ;

certo lei ha dichiarato di un presunto accordo con l’EAV (da valutare poi l’efficienza operativa). Bene, attendiamo, ma l’unica cosa, ripetiamo , l’unico provvedimento valido, utile, funzionante del sindaco precedente (convenzione con ditta di trasporto locale) è stata smantellata e non riproposta dai commissari prima e ora da lei; i motivi addotti sono da riportare al default.

Signor Sindaco, ma il trasporto pubblico è materia fondamentale, è come l’acqua (ehm) per una città come Marano e Lei non ha vantato verso i suoi elettori un credito di vantaggio di FILIERA ? Cui prodest sta Filiera?

Questo governo cittadino al momento è impalpabile! Sindaco dia una svolta di credibilità al suo mandato prima che sia tardi visti i malumori crescenti nella popolazione.

Lettera firmata dalle seguenti persone:

Enzo, Tommaso, Rosa, Crescenzo e Giovanna.













