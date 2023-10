Marano, De Stefano: “Rischio sicurezza nei pressi della D’Azeglio”

466 Visite

Nel cuore del Comune di Marano, la scuola media Massimo D’Azeglio è al centro di una situazione inaccettabile e pericolosa. Da oltre un mese, gli studenti, i genitori e il personale scolastico hanno affrontato disagi continui a causa di tombini soprelevati, i quali non solo creano difficoltà di accesso, ma rappresentano un rischio serio per la sicurezza di tutti coloro che frequentano l’istituto.

Il Consigliere Salvatore de Stefano, noto per la sua lunga storia di impegno per la comunità locale, si è espresso con profonda indignazione riguardo all’incuria e all’inerzia da parte delle autorità locali nel risolvere tempestivamente questa problematica.

De Stefano ha sottolineato come, invece di adottare misure immediate per ripristinare la sicurezza e il decoro della zona, il Comune abbia deciso di affrontare il problema in modo superficiale, posizionando semplicemente transenne di plastica sui tombini per nasconderne la pericolosità anziché risolvere la radice del problema

Nota stampa consigliere De Stefano













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews