Lotto: a Pozzuoli centrato un terno da 225mila euro

Il Lotto premia Pozzuoli nell’estrazione di giovedì 26 ottobre. Nella località in provincia di Napoli, come riporta Agipronews, è infatti arrivata la vincita più alta del concorso grazie a un terno del valore di 225mila euro, in seguito alla combinazione 20-28-80 giocata sulla ruota di Napoli. Da segnalare anche una vincita da 9.750 euro ad Afragola (NA), grazie ai numeri 38-43-80 sulla ruota di Napoli, e una vincita dello stesso valore a Morra De Sanctis (AV) con la combinazione 16-41-57 sulla ruota di Roma. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 3,9 milioni di euro, per un totale di 957 milioni da inizio anno.

