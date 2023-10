La voce del cittadino. “Nessuna svolta per la città nemmeno con Morra, siamo stanchi”

149 Visite

Gentile Direttore,

le scrivo a nome di molti cittadini. Sono ormai passati vari mesi dall’insediamento del nuovo sindaco e purtroppo con amarezza constatiamo che nulla è cambiato nella nostra citta. Sporcizia, degrado, inciviltà, manto stradale colabrodo, caos, incuria generale. E questi sono problemi che andavano affrontati e risolti se si voleva dimostrate che qualcosa era cambiato. Ma nulla, niente di niente, e così la gente è sempre più sfiduciata soprattutto se osserva invece la differenza eclatante con i comuni limitrofi di Mugnano e Calvizzano. Forse qui da noi c è troppa tolleranza verso chi non fa il proprio dovere? Troppo disinteresse? Poco amore per la città? Non riusciamo a comprenderlo, ma sinceramente ci aspettavamo qualcosa di più.

Raffaele (Marano)













