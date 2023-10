MOVIDA SELVAGGIA AL VOMERO. VITELLI (PD): “QUARTIERE ABBANDONATO, PIU’ CONTROLLI E SUBITO”

116 Visite

“Gli ultimi fatti di Via Scarlatti sono soltanto la punta

dell’iceberg. La vergognosa vicenda della 22enne cui hanno spruzzato

dell’acqua per essere poi aggredita e trascinata con l’auto non è che

l’ultimo di tanti episodi di movida selvaggia al Vomero. Il quartiere

negli ultimi mesi non vede un presidio costante ed efficace di forze

dell’ordine e Polizia Municipale. Per questo chiedo con forza più

controlli e subito”. Così in una nota Mariagrazia Vitelli, Consigliere

Comunale di Napoli per il Partito Democratico.

“Di questi tristissimi episodi sono spesso protagonisti branchi di

minori, altrettanto spesso smaniosi di mostrare la loro “autorità” con

disgustosi video diffusi sui social – sottolinea Vitelli – Io vivo il

mio territorio, ascolto tutti giorni i cittadini e non posso che

confermare l’assenza di un vero presidio da parte di forze dell’ordine

e Polizia Municipale”.

Per Vitelli invece “un presidio sarebbe fondamentale, soprattutto in

una zona dove la ZTL e la presenza di due fast food fa sì che si

riversino in strada migliaia di ragazzini. Servono mezzi e risorse per

controllare documenti e perquisire soggetti sospetti, ma anche per

arginare l’altra piaga dello sversamento rifiuti da parte di alcuni

operatori economici, con le multe che sembrano ormai un miraggio.

Purtroppo invece, soprattutto nei fine settimana e da quasi un anno,

si decide di intervenire esclusivamente nel centro storico. Ma anche

il Vomero è Napoli, per questo lo ripeto: servono con urgenza più

controlli e subito”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews