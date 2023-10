“Welcome to DiSES”: il 9 ottobre alle 12 nella Sala Ciliberto a Monte Sant’Angelo il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche della Federico II dà il benvenuto alle matricole

73 Visite

“Welcome to DiSES” è l’evento di accoglienza delle matricole dei corsi triennali in Economia e Commercio, Economia delle Imprese Finanziarie e Scienze del Turismo ad Indirizzo Manageriale del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche della Federico II, in programma il 9 ottobre 2023 nella Sala Rossa del Complesso di Monte Sant’Angelo.

La giornata sarà aperta alle 12 dai saluti del Rettore, Matteo Lorito, e dalla Direttrice del DiSES, Maria Gabriella Graziano.

Seguirà un intervento dei coordinatori dei corsi, Cristina Davino, Sergio Beraldo e Giovanni Walter Puopolo. La dottoressa Patrizia Boccia e il dottore Luca Buonocore porteranno i saluti della segreteria studenti e il professore Paolo Valerio illustrerà i servizi offerti dal Sinapsi. I laureati di successo Eleonora Ausiello (Cassa depositi e prestiti Equity), Pasquale Rosario Iazzetta (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) e Barbara Sparaco (Accenture) porteranno la propria testimonianza. Saranno presenti anche i rappresentanti degli studenti del DiSES e l’Associazione Studenti Economia.

Interverrà lo scrittore Maurizio de Giovanni.

L’evento si concluderà con una performance canora del “Coro della città di Napoli”, una delegazione del coro del maestro Carlo Morelli, nato nel 2016 e di cui fa parte anche la studentessa Francesca D’Alessandro, iscritta al corso in Servizi Turistici ad Indirizzo Manageriale.

Durante l’evento di accoglienza e di augurio per lo sviluppo di una comunità di studenti e docenti, sarà inoltre pubblicizzata la terza edizione del progetto di “Pronti, partenza, via” avviato nel 2021 nell’ambito del POT – Progetto di Orientamento e Tutorato coordinato dalla professoressa Cristina Davino.

Agli interventi in aula seguirà un momento di socializzazione nel foyer del centro congressi di Monte Sant’Angelo con la distribuzione, alle matricole iscritte all’evento, di gadget e di un lunch box offerti dal Dipartimento.

