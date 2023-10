Tumore al seno, a Napoli si corre per sostenere la prevenzione

78 Visite

Domenica mattina, in piazza del Plebiscito, partirà la settima edizione di «Race for the cure», la manifestazione sportiva organizzata da Komen Italia che promuove la prevenzione dei tumori al seno; sono in programma una corsa di 5km e una passeggiata di 2km aperta a tutti. L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo. Associata alla corsa sabato 14 e domenica 15 sarà in città la Carovana della Prevenzione, un gruppo di unità mobili su cui sarà possibile effettuare gratuitamente attività di prevenzione e screening per le principali patologie femminili.

La «Race for the cure» ha il patrocinio del Comune di Napoli. Per iscriversi alla corsa con una donazione al progetto basta visitare il sito www.raceforthecure.it.













